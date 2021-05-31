Есть неструктурный текст , необходимо его разбить на смысловые блоки , сделать к некоторым из них описание. И подготовить крупноблочный прототип для ui дизайнера( желательно в фигме.) Новички без отзывов мимо сразу
Написание серии статей на женскую тематику
Опишу все что для меня важно при написании:
- Хорошо, если вы понимаете женскую аудиторию и понимаете как нужно для нее писать, чтобы они это читали. Тематики будут разные: психология, красота, питание, хобби..
- Здорово, если вы знакомы с фильтрами Баден-баден и понимаете как нужно писать текст, чтобы под него не попасть.
- В ТЗ к каждой статье буду давать смыслы(которые скорее всего будут подзаголовками), которые надо осветить и слова, которые тоже надо где-нибудь употребить.
- В заявке пишите стоимость. Статей нужно будет много, размеры сами по себе не так важны, важнее будет сделать ее качественной, т.е. полезной, читабельной, понятной, хорошо раскрывающей тему.
Заявки фрилансеров
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