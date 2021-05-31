Написание серии статей на женскую тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт26 заявок925 просмотров

Опишу все что для меня важно при написании:

  • Хорошо, если вы понимаете женскую аудиторию и понимаете как нужно для нее писать, чтобы они это читали. Тематики будут разные: психология, красота, питание, хобби..
  • Здорово, если вы знакомы с фильтрами Баден-баден и понимаете как нужно писать текст, чтобы под него не попасть.
  • В ТЗ к каждой статье буду давать смыслы(которые скорее всего будут подзаголовками), которые надо осветить и слова, которые тоже надо где-нибудь употребить.
  • В заявке пишите стоимость. Статей нужно будет много, размеры сами по себе не так важны, важнее будет сделать ее качественной, т.е. полезной, читабельной, понятной, хорошо раскрывающей тему.
Написание статей
4 года назад
smilesmile
Вячеслав 
45 лет
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Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

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