Создать продающее seo описание для товара (оплетки на руль из экокожи) с уникальностью в 90% и выше описание должно быть с минимальным количеством эпитетов не длинное, но и не короткое Первая шьется ...
Копирайтинг для соцсетей
Нужно написать 12 постов на тему продаж. Темы нужно придумать самостоятельно и согласовать перед началом работы. Объем каждого поста - 1800-2200 знаков с пробелами.
Можно делать качественный рерайт, можно переводить статьи из иностранных блогов. Мне без разницы, где именно вы берете идеи. Но соблюдайте уникальность от 90%.
Примеры постов найдете здесь - https://docs.google.com/document/d/1Re0lc8aUGUOtqheyAZt-Pnprb6Mc-GTz7xG8hUoSD1A/edit?usp=sharing
В идеале, если вы уже писали на тему продаж и сможете не просто бездумно переписать чужие материалы, а где-то придумать собственные примеры, что-то доработать, добавить постам глубины. Если есть примеры похожих работ (именно по продажам) - скидывайте. Если примеров в этой тематике нет, вместе с откликом придумайте и пришлите 1-2 темы для будущих постов.
Также важно, чтобы вы писали на хорошем русском языке, чтобы потом не пришлось много править.
В отклике напишите цену за весь объем работы. Если все будет хорошо, подобные заказы буду потом напрямую давать каждый месяц.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
Перевод в электронную версию 17 страниц технического текста. Пример текста прикрепляю (обязательно посмотрите разборчив ли текст для вас) . Текст поддаётся распознаванию. Предлагайте ваши ценыКопирайтинг33 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно написать несколько инфо статей на тему Фотографии, фотоаппараты по 6к збп каждая.Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написание 2-х статей про то как выбирать строительный инструмент и про садовую технику (инструменты) для дачи (частного дома).Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте. Требуется написать 20 постов для Instagram профиля и отдельно разработка контент-плана. Для выбора исполнителя обязательно выполнить тестовое задание. Задача: Написать рекламное объявление. Продукт: продажа ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
Объем текста: от 10000 до 15000 знаков.Требуемая уникальность: 0т 95% по text.ruЦелевая аудитория: специалисты в области бюджетирования, руководители экономических служб организаций.Цель текста: предоставить понятное описание метода бюджетирования.Дополнительная информация:Текст должен быть разделен разделы (введение, ...., заключение). ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен копирайтер который знаком с культурой и тематикой Испании. Нужно написать 12 статей от 5000 до 10000 символов в 1 статье. Статья должна, быть интересной читателю (возможно написана в виде истории), эксклюзивной, повествующей! Писать продумано! ...Копирайтингнет заявокЗакрыт4 года назад
- $5
Сделать прототип на интернет магазин Мы производители корпусной мебели Нам нужен прототип на интернет магазин Бюджет 500руб сроки 1-2 дня.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуются услуги копирайтера. Нужно прописать информацию для торговой площадки по типу О нас, правила для покупателей и прочая инфа.Копирайтинг17 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо написать текст для имиджевого ролика на 5-6 минут по объекту недвижимости.Копирайтинг7 заявокЗакрыт4 года назад