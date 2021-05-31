Копирайтинг для соцсетей

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Закрыт12 заявок564 просмотра

Нужно написать 12 постов на тему продаж. Темы нужно придумать самостоятельно и согласовать перед началом работы. Объем каждого поста - 1800-2200 знаков с пробелами.

Можно делать качественный рерайт, можно переводить статьи из иностранных блогов. Мне без разницы, где именно вы берете идеи. Но соблюдайте уникальность от 90%.

Примеры постов найдете здесь - https://docs.google.com/document/d/1Re0lc8aUGUOtqheyAZt-Pnprb6Mc-GTz7xG8hUoSD1A/edit?usp=sharing

В идеале, если вы уже писали на тему продаж и сможете не просто бездумно переписать чужие материалы, а где-то придумать собственные примеры, что-то доработать, добавить постам глубины. Если есть примеры похожих работ (именно по продажам) - скидывайте. Если примеров в этой тематике нет, вместе с откликом придумайте и пришлите 1-2 темы для будущих постов.

Также важно, чтобы вы писали на хорошем русском языке, чтобы потом не пришлось много править.

В отклике напишите цену за весь объем работы. Если все будет хорошо, подобные заказы буду потом напрямую давать каждый месяц.

4 года назад
guest_15705462031587
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