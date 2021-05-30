Необходимо сделать уникальные описания на английском языке (1-3 предложения на описание) для 9 игр - на все задание ориентировочно около 500 символов. Сcылки к flash-версиям и видео к играм предоставлю также - описания должны ...
Сделать прототип на интернет магазин
Сделать прототип на интернет магазин
Мы производители корпусной мебели
Нам нужен прототип на интернет магазин
Бюджет 500руб сроки 1-2 дня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1Копирайтинг11 заявокЗакрыт4 года назад
необходимо разработать несколько вариантов небольшого продающего текста с триггерами для рекламы школы музыки, для видео длительностью 30 секунд. основные тезисы и ключевые фразы будут предоставлены. оплата за 5 вариантов — 2000 желательно сразу ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуются услуги копирайтера. Нужно прописать информацию для торговой площадки по типу О нас, правила для покупателей и прочая инфа.Копирайтинг17 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо написать текст для имиджевого ролика на 5-6 минут по объекту недвижимости.Копирайтинг7 заявокЗакрыт4 года назад
Есть 7 документов вордовских (каждый по 1 странице). Нужно сделать 50 копий каждого документа и в каждой копии нужно менять исходящий номер и дату его (они должны быть разные). Таким образом ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт4 года назад
Наша компания стоит на пороге запуска новой высокотехнологичной платформы для онлайн консультации с психологами на русском языке в 10 странах мира, наш проект может быть для вас долгосрочным если ваш талант, профессионализм и ваше предложение ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт4 года назад
- $90
Добрый день! У меня есть задача - написать две статьи по криптовалюте. Первая - статья в более-менее свободном стиле на тему "Как и почему Илону Маску удается манипулировать рынками при помощи своих твитов и ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет! Нужен ответственный человек для интересной работы. У вас будут готовые тексты, с которыми необходимо будет поработать определенным образом, в том числе откорректировать грубые ошибки. ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт4 года назад
Нужны авторы, которые могут сочинять истории – с интригами, тайнами, любовные линии, описание тяжелой судьбы, истории с неожиданными поворотами. Хочется, чтобы иногда держало в напряжении, невозможно было угадать концовку. Возможны и детективные рассказы. Аудитория – ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужны авторы, которые могут сочинять истории – с интригами, тайнами, любовные линии, описание тяжелой судьбы, истории с неожиданными поворотами. Хочется, чтобы иногда держало в напряжении, невозможно было угадать концовку. Возможны и детективные рассказы. Аудитория – ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт4 года назад