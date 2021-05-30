Заполнение сайта контентом

Наша компания стоит на пороге запуска новой высокотехнологичной платформы для онлайн консультации с психологами на русском языке в 10 странах мира, наш проект может быть для вас долгосрочным если ваш талант, профессионализм и ваше предложение будут соответствовать нашим требованиям и возможностям.

На данном этапе наш сайт содержит примерно 15 страниц и находится в стадии верстки: Главная, о нас, блог, отзывы, контакты, личный кабинет клиента, личный кабинет психолога, регистрация и оплата итд.

Мы ищем копирайтер/контенщика которому по силам наполнить наш сайт грамотным, уникальным, интересным, контентом с уклоном в SEO-оптимизацию учитывая ключевые слова для органического продвижения, при написании собственных статей или при редактировании и подготовки к публикации статей наших психологов.Нам нужен автор, который вместе с нашей командой создаст единый стиль подачи информации, особенный язык общения с клиентом который будет сопровождать нас не только на сайте, но и в соц. сетях и в SMM маркетинге на протяжение развития всего проекта, подойдет к каждому заголовку, под заголовку, названию каждой кнопки и к каждому тексту нестандартно, креативно чтобы контент притягивал глаз а seo настройки позволяли найти нас быстрее конкурентов.