Скласти опитувальник про цільову аудиторію у Google Forms. Потрібно +- 20 питань, з варіантами відповідей. Для притулку для тварин.
Написание статей на украинском
Описание праздников. $1.5 за 1000 сбп.
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