Копирайтинг

Ищу копирайтера для написания статьи на тему: Интернет: Бесплатная\платная раскрутка. ТЗ: Есть

ли у тебя знакомый, который раскрутит твой интернет ресурс бесплатно?

В статье должно быть 2000-3000 символов. Написть надо от себя. Уникальность статьи 95%. Способ

проверки можем обсудить позже.

Статья должна быть написана грамотным языком, без ошибок. Сложной терминологии не нужно или

совсем немного.

Это для портфолио. Если будут рекомендации по оформлению, буду очень рада. Стоимость 50 рублей за 1000 знаков.