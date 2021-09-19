Написать 80 статей под Миралинкс

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Завершен27 заявок7499 просмотров

Необходимо написание 80 статей под Миралинкс. Объем одной статьи 2000 збп.

Уникальность текст ру не менее 95%

В статье:

- 2-3 подзаголовка

- по возможности список(нумерованный или маркированный)

- Статья тематическая - под анкор(если ссылка безанкорная - по тематике страницы).

- Ссылки проставляются в верхней половине текста.

Могут быть индивидуальные уточнения по заказам.

Оформление в word.

По цене предлагаем 40 р./1000 збп.

Написание статей
4 года назад
IronRat
Яков 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

olgadies
Ольга 
44 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Исполнитель пишет тексты качественные, по тз, претензий нет. Без ошибок, стилистика и оформление хорошие. Сроки соблюдает. Не конфликтный. Доработки выполняет без претензий. Рекомендую к сотрудничеству.
Заказчик приятный в работе, ясно и четко формулирует задачу, оперативно отвечает на вопросы. Оплата всегда вовремя. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Таня
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Дарья
 
25 лет
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2 года назад
14 отзывов
4 года назад
Влад
 
43 года
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4 года назад
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Иван
 
21 год
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4 года назад
4 года назад
Юлия
 
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Екатерина
 
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день назад
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Ульяна
 
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4 года назад
4 года назад
olgadies
Ольга 
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2 года назад
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Олеся
 
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Алекс
 
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