Копирайт на английском FAQ

Сделать копирайт существующего на английском языке текста для секции веб сайта - “FAQ” (37349 символов или 7664 слов).Требования к контенту:1. Должен быть хорошо написанный в английском стиле (Великобритания).2. Включить ключевые слова обозначенные в документе.3. Ключевые слова выделенные желтым цветом в контенте не удалять. Для получения естественного текста их можно склонять, менять местами, разбавлять и компоновать.4. Должен быть уникален на 100%.5. Не должен быть заспамленным ключевыми словами более чем на 45%6. Не должен содержать воды более 20%7. Не использовать длинные предложение и сложных форм повествования.8. Смысл должен быть аналогичен, релевантен согласно исходного контента.9. Приведенные в качестве подсчетов цифры должны оставаться без изменений.10. Если список нумерован, порядок не менять, в других случаях можно менять при необходимости, согласно логической очередности.11. Подготовить в табличном виде: слева исходный материал, справа копирайт.12. Проверять текст на уникальность на сервисе text.ru