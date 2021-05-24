Требуется копирайтер для сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки922 просмотра

Требуется написать тексты для сайта, тематика сайта дейтинг.

Шаблоны, рассылки, рекламные сообщения.

Адаптировать их под имеющиеся анкеты.

4 года назад
Work2Pay
Алексей 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Асель
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вероника
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
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39 лет
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Была
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49 отзывов
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