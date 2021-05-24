Нужно максимально качественная английская статья ресерч на 2500-3000 с

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Закрыт3 заявки463 просмотра

Нужно максимально качественная английская статья ресерч на 2500-3000 слов. Требуется написание тестовой работы на 1000-1500 символов, после чего, если вы нам подойдете, то дописываете статью и оплачиваем ее. Рассматриваем опытного копирайтера да длительный срок.

Ждем ваши отклики!

4 года назад
vladlenakolesnik
Владлена 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Наталия
 
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4 года в сервисе
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28 лет
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63 отзыва
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