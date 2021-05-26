Копирайтинг

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$9
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Завершен3 заявки599 просмотров

Здравствуйте. Необходимо написать 2-а SEO-текста на темы: "Как выбрать бордюр для тротуарной плитки", и "Минусы и плюсы забора из профнастила", суммарным объемом примерно в 6 к символов без пробела. Текста будут публиковаться на сторонних сайта. Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1BQx4eRsl-qtYNZa9qeJi4h3GTl9qtv9ozCiu3k3Ga6I/edit?usp=sharing

Возможно сотрудничество на регулярной основе. Цена за 1000 символов = 40 грн (≈107 рублей). Срок выполнения - 1 день.

4 года назад
seob
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

lacrimosa27
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$12
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, действительно быстрое выполнение задания, могу смело рекомендовать!
Спасибо за заказ, все отлично!

Заявки фрилансеров

Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
246 отзывов
4 года назад
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lacrimosa27
41 год
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Ольга
 
39 лет
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Была
5 часов назад
49 отзывов
4 года назад

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