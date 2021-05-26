написать отзывы несколько штук
Копирайтинг
Здравствуйте. Необходимо написать 2-а SEO-текста на темы: "Как выбрать бордюр для тротуарной плитки", и "Минусы и плюсы забора из профнастила", суммарным объемом примерно в 6 к символов без пробела. Текста будут публиковаться на сторонних сайта. Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1BQx4eRsl-qtYNZa9qeJi4h3GTl9qtv9ozCiu3k3Ga6I/edit?usp=sharing
Возможно сотрудничество на регулярной основе. Цена за 1000 символов = 40 грн (≈107 рублей). Срок выполнения - 1 день.
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