Отвечать в директе

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Предлагаю вам удаленную работу, с компьютер/телефона

Интернет магазин специализируется на продаже талисманов, астрологических прогнозов, календарей

График работы магазина с 10:00 до 20:00

Отвечать нужно по мере поступления диалогов, то есть спокойно можете работать с телефона вне дома

Шаблоны ответов предоставляем

Опыт работы не требуется, плюсом будут навыки психологии и продаж

Выплата на карту, раз в три дня

Зп = 20% от продаж за день (200-700грн в день, в зависимости от загруженности)

4 года назад
Kirill_010203
Кирилл 
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Заявки фрилансеров

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