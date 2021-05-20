Написание продающего текста для онлайн мероприятия в фб

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Закрыт6 заявок805 просмотров

﻿Требуется копирайтер для написания завлекающих рекламных текстов, для продвижения мероприятия в фейсбук., на украинском языке. Отдам приоритет тем, кто знает технику написания текстов по Ильяхову. Подробности в личном сообщении.

4 года назад
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