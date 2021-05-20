Написать/напечатать формулы по физике с сайта "Решу ЕГЭ". Мелко, как шпоргалку. Шаблон: Номер задания; обозначение (что требуется найти); формула. За 100 формул от 100 рублей, зависит от того объемности. Предоплата около ...
Написание продающего текста для онлайн мероприятия в фб
Требуется копирайтер для написания завлекающих рекламных текстов, для продвижения мероприятия в фейсбук., на украинском языке. Отдам приоритет тем, кто знает технику написания текстов по Ильяхову. Подробности в личном сообщении.
Заявки фрилансеров
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