Написать продающий текст

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки598 просмотров

We are looking for a highly motivated Copywriter manager to join our amazing international marketing team.

We are a US-based company, which sells moving service. This is an opportunity to be involved with a rapidly growing company and become its valuable part.

Responsibilities: writing articles for company's site, and email sequences pre/post purchase.

Excellent communication skills, English language fluent

Organizational and multitasking abilities

Attention to detail

Critical thinking skills

Competitive stable compensation based on interview results

Opportunity to improve the process and implement your ideas

Требуется много статей для наполнение англоязычного сайта. В силу многих факторов, первая статья является пробной. Мы ищем талантливого, творческого человека для написания грамотных статей на тему long distance moving company. Английский не ниже B2, использование проф. лексики. В статьях нужно будет использовать определенные ключевые слова и соблюдать нужную плотность их использования - 15%

Проверка будет осуществляться по следующим ресурсам:

https://www.duplichecker.com/ - уникальность текста. Уникальность сейчас должна быть не менее 90%

проверки читабельности https://app.readable.com/text/?demo.

Показатели, к которым мы стремимся

Readability and the Gunning Fog Index – 8 – 9

Readability and the Gunning Fog Index - 8-10

и др.

Мы ждем от Вас творческой работы с текстами и таких статей, чтобы они были доступны для понимания широкой аудитории, чтобы текст могли воспринять любые люди как с высшим образованием, так и с неоконченным средним. Простой легкий текст для восприятия, но с большим количеством ключей и их синонимов.

If you think this sounds like you please do reach out. We look forward to hearing from you!

Send email [email protected]

Написание статей
4 года назад
guest_16214525456305
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
212 отзывов
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
6 часов назад
49 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Провести анализ графических редакторов

    Необходимо в печатном виде произвести, сравнительный анализ нескольких графических редакторов, 5 Штук (Компас, 3D MAX,........)? Выделить сильные и не очень стороны. И необходимо чтобы в итоге самым наилучшим редактором был ...

    3ds MaxAutoCAD
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтер

    $100

    Требуются фрилансеры для регулярной работы с заказами по переносу материала с рукописного первоисточника в текстовый формат. С вас умение работать с текстовыми редакторами и грамотность. Оплата после выполнения заказа. Просьба писать на почту нашему менеджеру ...

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Автор текстов строительной тематики

    $1

    Проект на 25 текстов строительной тематики. Нужен копирайтер, понимающий для чего и как пишутся тексты, умеющий работать с ключевыми словами, сервисами проверки уникальности. От себя гарантируем оперативную обратную связь, детальные разъяснения ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Надо писать тексты для сайта услуги эвакуатора

    Нужно писать статьи с оригинальностью 95-100% с использованием предложенных ключевых слов. Объем около 1000 символов на статью. Приступить необходимо в ближайшее время. Жду Ваших предложений! -ключевые слова: ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется копирайтер, тематика "Личный кабинет"

    Здравствуйте. Требуется написание подробной инструкции со скриншотами. Пример таких статей можно посмотреть на сайтах: https://lichnyekabinety.com/fonbet/ https://kabinet-lichnyj.ru/internet-servisy/obrkarta Знание WP приветствуется

    WordPress
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перепечатать вручную текст с фотографий в ворд

    Есть 34 фотографии высокого качества с текстом. Пример текста прикрепляю (обязательно посмотрите разборчив ли текст для вас) .Требуется вручную перепечатать текст с этих фотографий в MS Word или Блокнот. Могу доверить это задание исполнителям - ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    4 года назад