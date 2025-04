Написать продающий текст

We are looking for a highly motivated Copywriter manager to join our amazing international marketing team.

We are a US-based company, which sells moving service. This is an opportunity to be involved with a rapidly growing company and become its valuable part.

Responsibilities: writing articles for company's site, and email sequences pre/post purchase.

Excellent communication skills, English language fluent

Organizational and multitasking abilities

Attention to detail

Critical thinking skills

Competitive stable compensation based on interview results

Opportunity to improve the process and implement your ideas

Требуется много статей для наполнение англоязычного сайта. В силу многих факторов, первая статья является пробной. Мы ищем талантливого, творческого человека для написания грамотных статей на тему long distance moving company. Английский не ниже B2, использование проф. лексики. В статьях нужно будет использовать определенные ключевые слова и соблюдать нужную плотность их использования - 15%

Проверка будет осуществляться по следующим ресурсам:

https://www.duplichecker.com/ - уникальность текста. Уникальность сейчас должна быть не менее 90%

проверки читабельности https://app.readable.com/text/?demo.

Показатели, к которым мы стремимся

Readability and the Gunning Fog Index – 8 – 9

Readability and the Gunning Fog Index - 8-10

и др.

Мы ждем от Вас творческой работы с текстами и таких статей, чтобы они были доступны для понимания широкой аудитории, чтобы текст могли воспринять любые люди как с высшим образованием, так и с неоконченным средним. Простой легкий текст для восприятия, но с большим количеством ключей и их синонимов.

If you think this sounds like you please do reach out. We look forward to hearing from you!

Send email [email protected]