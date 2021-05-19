Проект на 25 текстов строительной тематики. Нужен копирайтер, понимающий для чего и как пишутся тексты, умеющий работать с ключевыми словами, сервисами проверки уникальности. От себя гарантируем оперативную обратную связь, детальные разъяснения ...
10 текстов уникальных на тему отдыха на море
уникальность 90, размер 2-3к символов.
напишите стоимость за 1к, спасибо.
Заявки фрилансеров
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