Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: видео форматы - что это такое и какие бывают? Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 ...
Написать 55 статей интересных статей на АВТО тему (рерайт)
Необходимо писать 55 интересных статей на АВТО тему (ПДД, штрафы), статьи простым русским языком понятным для читателя
Объем статьи от 5000 до 12000 смв., без ключей (или до 5 шт) по плану.
Оплата раз в неделю на WMR, WMP, Яндекс.деньги, карты банков РФ или QIWI.
Цена: 40р \ 1000 смв
Тестовое задание (1-3 статей): 30 рублей за 1000 смв.
Ждем ваших заявок, наличие телеграмма - обязательно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно написать 10 информационных статьей по ТЗ строительству. Стоимость - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов. Есть требования к статьям, их скину отдельно ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно написать 10 информационных статьей по ТЗ копчению. Стоимость - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов. Есть требования к статьям, их скину отдельно ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $125
Ищу ассистента чтобы отредактировать базу данных - 35 часов в неделю - работа на 2 недели 9400 руб. за 2 недели. Вся работа и общение на английском языке.Копирайтинг5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен работник для проекта на 50 сео-текстов(плюс-минус). От нас четкое ТЗ, ключи, оперативная обратная связь. От вас - понимание того, то такое копирайтинг и зачем пишутся тексты, соблюдение сроков. Жду ваших предложений, примеры работ! Оплата ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Требуется написать тексты для корпоративного сайта. Прямо сейчас ведется разработка дизайна лендинга, главная задача которого презентовать компанию на конференции. !ВНИМАНИЕ: Работа в тандеме с дизайнером! !ВНИМАНИЕ: Сроки работы до ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен автор для написания статей суммарно 40000 символов. Контент для сексшопа. Тексты для товаров, статьи с рекомендациями. Желательно опыт в данной тематике, но заявки без опыта тоже принимаем.Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Сделать уникальное описание товара для wildberries и ozon. Товар: роза в колбе с led - подсветкой (ночник, ночная лампа, предмет интерьера, универсальный подарок: для дочки, девушки, мамы, жены)Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день. Требуются копирайтеры для написания статей на медицинскую и около медицинскую тематики. Длина статей от 4000 до 25 000 символов. Есть четкое структурированное ТЗ с заголовками H1-Н4, ключевиками, рекомендованными исходниками т.д. ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищем копирайтера для написания статей, описаний объектов, которые будут размещаться на нашем сайте и на рекламных сайтах. Наш сайт uds.ua ТЗ по написанию текстов во вложении Присылайте ваши предложения с ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт4 года назад