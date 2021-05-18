Написать 55 статей интересных статей на АВТО тему (рерайт)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок562 просмотра

﻿Необходимо писать 55 интересных статей на АВТО тему (ПДД, штрафы), статьи простым русским языком понятным для читателя

Объем статьи от 5000 до 12000 смв., без ключей (или до 5 шт) по плану.

Оплата раз в неделю на WMR, WMP, Яндекс.деньги, карты банков РФ или QIWI.

Цена: 40р \ 1000 смв

Тестовое задание (1-3 статей): 30 рублей за 1000 смв.

Ждем ваших заявок, наличие телеграмма - обязательно.

4 года назад
AnastaciaSm
Анастасия 
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