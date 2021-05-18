Ассистент (удаленная работа)

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок569 просмотров

Ищу ассистента чтобы отредактировать базу данных - 35 часов в неделю - работа на 2 недели 

9400 руб. за 2 недели.

Вся работа и общение на английском языке.

4 года назад
guest_16212638759587
4 года в сервисе
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Заявки фрилансеров

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6 месяцев назад
3 отзыва(-1)
4 года назад

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