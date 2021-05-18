Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: видео форматы - что это такое и какие бывают? Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 ...
Ассистент (удаленная работа)
Ищу ассистента чтобы отредактировать базу данных - 35 часов в неделю - работа на 2 недели
9400 руб. за 2 недели.
Вся работа и общение на английском языке.
Заявки фрилансеров
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