Статья на тему: видео форматы - что это такое и какие бывают?

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Завершен9 заявок828 просмотров

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: видео форматы - что это такое и какие бывают?

Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием

По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи

Написание статей
4 года назад
zikks
Юрий 
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Выбранный исполнитель

webmailmari
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4 года назад
$3
10 дней
Хороший автор. Тест сдала быстро. Рекомендую
Хороший заказчик, понятное ТЗ и оплата сразу после проверки работы.

Заявки фрилансеров

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