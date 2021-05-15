Копирайтер статей для Яндекс Дзен по направлению: «Строительство»

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Закрыт8 заявок877 просмотров

Ищем копирайтера статей для Яндекс Дзен по направлению: «Строительство загородных домов».Ты нам подходишь, если ты:- ответственный, креативный и обладаешь грамотной письменной речью;- имеешь опыт написания статей для Яндекс Дзен с учетом правил данного сервиса;- умеешь писать живо и интересно;Обязанности:1. Писать уникальные статьи, в структурированном виде.2. Составлять цепляющие, кликбейтные заголовки для статей.Объем работы:4 статьи объемом 4000 - 7000 символов без пробелов.В отклике обязательно прикрепляйте ссылку на ваше портфолио и указывайте стоимость вашей работы за 1000 символов

Написание статей
4 года назад
guest_16210797804838
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Заявки фрилансеров

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Ольга
 
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Виолетта
 
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4 года назад
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Анна
 
35 лет
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Марина
 
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