Копирайтер статей для Яндекс Дзен по направлению: «Строительство»

Ищем копирайтера статей для Яндекс Дзен по направлению: «Строительство загородных домов».Ты нам подходишь, если ты:- ответственный, креативный и обладаешь грамотной письменной речью;- имеешь опыт написания статей для Яндекс Дзен с учетом правил данного сервиса;- умеешь писать живо и интересно;Обязанности:1. Писать уникальные статьи, в структурированном виде.2. Составлять цепляющие, кликбейтные заголовки для статей.Объем работы:4 статьи объемом 4000 - 7000 символов без пробелов.В отклике обязательно прикрепляйте ссылку на ваше портфолио и указывайте стоимость вашей работы за 1000 символов