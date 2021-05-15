Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Карту УБРиР 120 дней без процентов Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за ...
50 статей по 2000 символов бп
Здравствуйте!
Ищу нужно за 2-3 дня написать 50 статей по 2000 символов о рекламных услугах - реклама в лифтах. наружная реклама, в бизнес центрах и тд. По одной статье на каждую тему. Более детально напишу весь список и ключевые слова, позже.
Сейчас, уточните стоимость.
Если не успеваете сделать все 50, то можно разделить на несколько исполнителей.
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