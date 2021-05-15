50 статей по 2000 символов бп

$50
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Закрыт5 заявок836 просмотров

Здравствуйте!

Ищу нужно за 2-3 дня написать 50 статей по 2000 символов о рекламных услугах - реклама в лифтах. наружная реклама, в бизнес центрах и тд. По одной статье на каждую тему. Более детально напишу весь список и ключевые слова, позже.

Сейчас, уточните стоимость.

Если не успеваете сделать все 50, то можно разделить на несколько исполнителей.

4 года назад
z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

scherbakovden1
Денис 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад
$50
2 дня
Escrow
ПЛАГИАТ Мужчина вроде, а повёл себя как невоспитанный ребёнок. Вместо написания статей - накопировал текстов в интернете. Что тут сказать... За то и заблокировали его!

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