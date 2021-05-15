50 статей по 2000 символов бп

Здравствуйте!

Ищу нужно за 2-3 дня написать 50 статей по 2000 символов о рекламных услугах - реклама в лифтах. наружная реклама, в бизнес центрах и тд. По одной статье на каждую тему. Более детально напишу весь список и ключевые слова, позже.

Сейчас, уточните стоимость.

Если не успеваете сделать все 50, то можно разделить на несколько исполнителей.