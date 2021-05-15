Статья на тему: Курсы по Интернет профессиям

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Курсы по Интернет профессиям

Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием

По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи