Нужно вручную напечатать текст в ворде с картинок. Всего 29 файлов

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Закрыт11 заявок1009 просмотров

Если можете сделать - то жду ваши заявки на eмэйл: esmop@ mail.ru

( !Не оставляйте предложения, пишите мне сразу на е-мэйл)

Требуется перепечатать вручную 29 фотографий с текстом в электронный вид. Таблиц, формул и рукописного текста нет. Сами файлы форматов .jpeg и .pdf. Могу поручить выполнение этого задания исполнителям-новичкам.

4 года назад
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