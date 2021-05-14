Нужно вручную напечатать текст в ворде с картинок. Всего 29 файлов

Если можете сделать - то жду ваши заявки на eмэйл: esmop@ mail.ru

( !Не оставляйте предложения, пишите мне сразу на е-мэйл)

Требуется перепечатать вручную 29 фотографий с текстом в электронный вид. Таблиц, формул и рукописного текста нет. Сами файлы форматов .jpeg и .pdf. Могу поручить выполнение этого задания исполнителям-новичкам.