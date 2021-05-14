Здравствуйте! Нужны тексты чисто информационного характера. Про варикоз, тромбофлебит, гангрену и тд. В том числе есть темы про лечение, профилактику, медикаменты при различных сосудистых заболеваниях. Уникальность от 93% + ...
Ищем копирайтера для написания статей и кейсов в блог компании
Ищем копирайтера для написания статей и кейсов в блог компании. На постоянной основе.
Ориентировочно 5-10 статей/кейсов в месяц.
Пожелания:
- Грамотный английский
- Опыт написания статей/кейсов по маркетингу и арбитражу трафика
- Уникальность 90% и выше
- Самостоятельное размещение на статьи/кейса на блоге и ведение блога.
Ждем ваши портфолио и
-ссылки на статьи на русском, английском по 2-3 шт.
- желаемую оплату за 1000 збп
Мария
Telega @maria_art_for_life
Заявки фрилансеров
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