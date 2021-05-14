Ищем копирайтера для написания статей и кейсов в блог компании

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Закрыт4 заявки1005 просмотров

Ищем копирайтера для написания статей и кейсов в блог компании. На постоянной основе.

Ориентировочно 5-10 статей/кейсов в месяц.

Пожелания:

- Грамотный английский

- Опыт написания статей/кейсов по маркетингу и арбитражу трафика

- Уникальность 90% и выше

- Самостоятельное размещение на статьи/кейса на блоге и ведение блога.

Ждем ваши портфолио и

-ссылки на статьи на русском, английском по 2-3 шт.

- желаемую оплату за 1000 збп

Мария

Telega @maria_art_for_life

Написание статей
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