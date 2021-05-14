Ищем копирайтера для написания статей и кейсов в блог компании

Добрый день! Нужно написать текст для сайта развлекательной тематики (задание сброшу в личку каждому желающему) Требования к тексту: уникальность 90-95% по Адвего.также нужно чтобы показатель оригинальности по Адвего был выше 70-80%Требований по ключам нет. ...