Написать несколько текстов для сайта развлекательной тематики

Добрый день! Нужно написать текст для сайта развлекательной тематики (задание сброшу в личку каждому желающему)

Требования к тексту:

уникальность 90-95% по Адвего.

также нужно чтобы показатель оригинальности по Адвего был выше 70-80%

Требований по ключам нет. Важно, чтобы в тексте не было ошибок и "воды", и он был интересный для наших читателей.

Картинки искать не надо. От вас требуется только уникальный интересный текст!

Стоимость: 50р за 1000 симв. без пробелов. Если вас устраивает эта сумма - оставляйте свою заявку ниже.