Здравствуйте. В интернет-магазине есть меню, в нем 10 главных категорий (тематика люстры и освещение), к каждой категории, необходимо написать небольшой текст, порядка 500-700 символов. Также есть общий список слов, которые нужно внедрить. Их ...
Тексты о варикозе и прочих сосудистых заболеваниях
Здравствуйте!
Нужны тексты чисто информационного характера. Про варикоз, тромбофлебит, гангрену и тд. В том числе есть темы про лечение, профилактику, медикаменты при различных сосудистых заболеваниях.
Уникальность от 93% + ключевые фразы. Объемы на них разные в диапазоне 5000-12000 зн. Ставка по оплате - 80р/1000зн без пробелов. На карту Сбербанка для России, любую карту для Украины. Либо кошелек Яндекс.
ВАЖНО! Знания в медицине хоть какие-то должны быть. Или опыт в написании медицинских тем. Иначе будет куча фактических ошибок и прочий бред.
Заявки фрилансеров
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