Тексты о варикозе и прочих сосудистых заболеваниях

Здравствуйте!

Нужны тексты чисто информационного характера. Про варикоз, тромбофлебит, гангрену и тд. В том числе есть темы про лечение, профилактику, медикаменты при различных сосудистых заболеваниях.

Уникальность от 93% + ключевые фразы. Объемы на них разные в диапазоне 5000-12000 зн. Ставка по оплате - 80р/1000зн без пробелов. На карту Сбербанка для России, любую карту для Украины. Либо кошелек Яндекс.

ВАЖНО! Знания в медицине хоть какие-то должны быть. Или опыт в написании медицинских тем. Иначе будет куча фактических ошибок и прочий бред.