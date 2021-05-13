Написать продающий текст на английском и испанском

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок401 просмотр

Нужно написать текст для презентаций, сайта и других рекламных материалов на англ и испанском (Castellano - España) языках. Тематика - авто.

Желательно знание сразу 2х языков.

При ответе присылайте примеры ваших работ.

4 года назад
guest_16209060441053
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