Написание 10 небольших обзоров категорий в интернет-магазине

Здравствуйте.

В интернет-магазине есть меню, в нем 10 главных категорий (тематика люстры и освещение), к каждой категории, необходимо написать небольшой текст, порядка 500-700 символов.

Также есть общий список слов, которые нужно внедрить. Их много, внедрять нужно желательно процентов 80, а там как получится, но не менее 50% точно, иначе "овчинка выделки не стоит".

Жду Ваших откликов. Приоритет моего выбора, конечно будет в пользу того, кто имеет опыт в данном направлении (люстры и светильники, освещение)