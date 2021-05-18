Написание 10 небольших обзоров категорий в интернет-магазине

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Завершен6 заявок819 просмотров

Здравствуйте.

В интернет-магазине есть меню, в нем 10 главных категорий (тематика люстры и освещение), к каждой категории, необходимо написать небольшой текст, порядка 500-700 символов.

Также есть общий список слов, которые нужно внедрить. Их много, внедрять нужно желательно процентов 80, а там как получится, но не менее 50% точно, иначе "овчинка выделки не стоит".

Жду Ваших откликов. Приоритет моего выбора, конечно будет в пользу того, кто имеет опыт в данном направлении (люстры и светильники, освещение)

4 года назад
rolfanya
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lidasik
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 года назад
$2
3 дня
Задание выполнено на "отлично". Все в срок. В дальнейшем продолжу обращаться.. Лидия СПАСИБО.
Сотрудничеством полностью довольна. Быстрая оплата сразу после сдачи работы. Однозначно рекомендую !!!

Заявки фрилансеров

Lidasik
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