Написать уникальное описание из 4 строк и указать характеристики

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Закрыт8 заявок582 просмотра

Написать уникальное описание из 4 строк и указать характеристики для определенных товаров 

4 года назад
guest_16209791755373
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
105 отзывов
4 года назад
Ирина
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Крис
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
61 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Валерия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Юрий
 
24 года
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Алексей
 
26 лет
6 лет в сервисе
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4 года назад
4 года назад