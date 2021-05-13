Легкие и интересные тексты про алкогольные напитки

Тексты должны быть увлекательные, интересные, полезные. Из требований - уникальность от 90% и 1-2 анкора. Оплата 80р/1000 збп. На яндекс, сбербанк (для России) и любую карту через обменник на Украину.

ВНИМАНИЕ! В заявке скидывайте примеры своих работ (на любуютему), иначе не рассматриваю!