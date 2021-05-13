Написать текст на финансовую тематику (брокеры)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок1091 просмотр

ВАЖНО: иметь как минимум представление о финансовых рынках, специфике работы брокерских организаций,

инвестиционных компаний. Кто не понимает, что такое трейдинг, криптовалюта,

майнинг, блокчейн, – просьба не откликаться.

Тематика - негативный обзор брокерской компании. Название - дадим.

Оплата – 60 грн/1000 знаков (или в рублях по текущему курсу).

4 года назад
guest_16209256745532
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