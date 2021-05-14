Текст о запуске IT стартапа

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок936 просмотров

текст о запуске IT стартапа

"История успеха"

формат - для региональных локальных СМИ

4 года назад
ainur_musina
Айнур 
43 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад
4 отзыва
4 года назад
Юлия
 
33 года
8 лет в сервисе
Была
месяц назад
4 года назад
Владимир
 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
9 часов назад
49 отзывов
4 года назад
Валерия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
163 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Ольга
 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
52 отзыва
4 года назад
Мария
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юрий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад