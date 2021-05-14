Копирайтинг на русском языке для сайта по дизайну интерьеров

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Закрыт15 заявок970 просмотров

Нужно написать 9 текстов - информативный, уникальный и грамотный текст, без воды, удобочитаемый и рассчитанный на пользователя.

Сайт по дизайну интерьеров, поэтому текст должен быть "стильный" и интересно написан. Также, он должен быть продающий, который заверит посетителя сайта сделать заказ.

ТЗ содержит в себе список ключевых слов/LSI и их количество, составлено содержание. Писать по ТЗ - предоставлю по требованию в сообщение.

В заявке укажите сроки и цену за 1000 символов.

4 года назад
Saga_Nuren
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