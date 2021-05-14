Здравствуйте! Нужны тексты чисто информационного характера. Про варикоз, тромбофлебит, гангрену и тд. В том числе есть темы про лечение, профилактику, медикаменты при различных сосудистых заболеваниях. Уникальность от 93% + ...
Ищем автора на ютуб-канал
Аналитический познавательный YouTube-канал ищет креативного автора-сценариста!
Мы готовы платить справедливую цену за ваш труд (160-220 рублей за 1000 знаков, в зависимости от Вашего уровня)
Нас интересует долгосрочное сотрудничество.
На канале выходит 2-3 ролика в неделю. Продолжительность одного ролика — около 10 минут (8000-10000 символов).
Аудитория нашего канала: Мужчины возрастом 25 — 50 лет.
Наши тематики: Мегапроекты и мегастройки, техника и военная техника, география, история, социология и немножко политики.
Если вы уверенный в себе творческий человек, считаете себя автором, а не копирайтером, тогда мы готовы предоставить вам лучшие условия и постоянную, хорошо оплачиваемую работу.
Работа удаленная, ваш возраст и город проживания не имеют значения.
Чтобы начать работу, нужно выполнить тестовое задание — написать текст на 1000 знаков (ТЗ не оплачивается, это объективный способ оценить Ваш уровень) на тему:
«Из России в Аргентину на поезде или на машине! Можно ли соединить все континенты наземным транспортом, и сколько ресурсов для этого нужно!? Какие выгоды даст такая возможность для человечества?».
Текст в формате сюжета. Лирика нам не интересна - только самая сочная выжимка информации, факты, цифры, данные, конкретика. С ориентиром на мужскую аудиторию 25-50 лет. Главный принцип: интересно, понятно, доступно, четко и без «воды».
Помните: вы делаете текст для видео. Он должен быть таким, чтобы монтажеру не составило большого труда сделать интересный и подходящий по смыслу видеоряд.
Заявки фрилансеров
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