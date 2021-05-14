Ищем автора на ютуб-канал

Аналитический познавательный YouTube-канал ищет креативного автора-сценариста!

Мы готовы платить справедливую цену за ваш труд (160-220 рублей за 1000 знаков, в зависимости от Вашего уровня)

Нас интересует долгосрочное сотрудничество.

На канале выходит 2-3 ролика в неделю. Продолжительность одного ролика — около 10 минут (8000-10000 символов).

Аудитория нашего канала: Мужчины возрастом 25 — 50 лет.

Наши тематики: Мегапроекты и мегастройки, техника и военная техника, география, история, социология и немножко политики.

Если вы уверенный в себе творческий человек, считаете себя автором, а не копирайтером, тогда мы готовы предоставить вам лучшие условия и постоянную, хорошо оплачиваемую работу.

Работа удаленная, ваш возраст и город проживания не имеют значения.

Чтобы начать работу, нужно выполнить тестовое задание — написать текст на 1000 знаков (ТЗ не оплачивается, это объективный способ оценить Ваш уровень) на тему:

«Из России в Аргентину на поезде или на машине! Можно ли соединить все континенты наземным транспортом, и сколько ресурсов для этого нужно!? Какие выгоды даст такая возможность для человечества?».

Текст в формате сюжета. Лирика нам не интересна - только самая сочная выжимка информации, факты, цифры, данные, конкретика. С ориентиром на мужскую аудиторию 25-50 лет. Главный принцип: интересно, понятно, доступно, четко и без «воды».

Помните: вы делаете текст для видео. Он должен быть таким, чтобы монтажеру не составило большого труда сделать интересный и подходящий по смыслу видеоряд.