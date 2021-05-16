Статья на тему: Карту ХоумКредит Польза

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Закрыт6 заявок856 просмотров

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Карту ХоумКредит Польза

Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием

По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи

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