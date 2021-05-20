Написать статью на тему Кредитная карта Alfa Travel

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Закрыт3 заявки556 просмотров

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Кредитная карта Alfa Travel

Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием

По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи

Написание статей
4 года назад
zikks
Юрий 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов

Выбранный исполнитель

Natusya-1810
Наталья 
45 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$3
30 дней
Заказ был взят, но потом у автора что-то произошло и по итогу он сказал что сможет выполнить работу только в сентябре.

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Роберт
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Natusya-1810
Наталья 
45 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад