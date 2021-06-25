Natusya-1810

Работаю на результат, выполню закази в кратчайшие сроки за приятную цену!
Со мной результат Вам гарантирован!
Свободно владею иностранными языками (польский, английский, немецкий, французский).
Постоянно повышаю квалификацию.
Работаю с текстами (переводы, набор, редактура).
Провожу анализы текста на уникальность.
Есть опыт работы в написании статей, соблюдая все пожелания заказчика.
Также имею многолетний опыт роботы в копирайтинге и рерайтинге
Интересы заказчика для меня всегда на первом месте.
Буду рада сотрудничеству.
Отзывы заказчиков
$3
5 баллов
3 года назад
Заказ был взят, но потом у автора что-то произошло и по итогу он сказал что сможет выполнить работу только в сентябре.