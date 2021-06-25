Natusya-1810

Работаю на результат, выполню закази в кратчайшие сроки за приятную цену!

Со мной результат Вам гарантирован!

Свободно владею иностранными языками (польский, английский, немецкий, французский).

Постоянно повышаю квалификацию.

Работаю с текстами (переводы, набор, редактура).

Провожу анализы текста на уникальность.

Есть опыт работы в написании статей, соблюдая все пожелания заказчика.

Также имею многолетний опыт роботы в копирайтинге и рерайтинге

Интересы заказчика для меня всегда на первом месте.

Буду рада сотрудничеству.