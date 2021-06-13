Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Обзор биржи Etxt Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока ...
Статья на тему Телефон для съемки видео 2021
Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи.
Тема: Телефон для съемки видео 2021
Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием
По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
- $1
Тексты должны быть увлекательные, интересные, полезные. Из требований - уникальность от 90% и 1-2 анкора. Оплата 80р/1000 збп. На яндекс, сбербанк (для России) и любую карту через обменник на Украину. ВНИМАНИЕ! В ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт4 года назад
Если можете сделать - то жду ваши заявки на eмэйл: esmop@ mail.ru ( !Не оставляйте предложения, пишите мне сразу на е-мэйл) Требуется перепечатать вручную 29 фотографий с текстом в электронный вид. ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт4 года назад
Ищем копирайтера для написания статей и кейсов в блог компании. На постоянной основе. Ориентировочно 5-10 статей/кейсов в месяц. Пожелания: - Грамотный английский - Опыт написания статей/кейсов по маркетингу и ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад
Аналитический познавательный YouTube-канал ищет креативного автора-сценариста! Мы готовы платить справедливую цену за ваш труд (160-220 рублей за 1000 знаков, в зависимости от Вашего уровня) Нас интересует долгосрочное сотрудничество. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать 9 текстов - информативный, уникальный и грамотный текст, без воды, удобочитаемый и рассчитанный на пользователя. Сайт по дизайну интерьеров, поэтому текст должен быть "стильный" и интересно написан. Также, он должен быть продающий, ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
текст о запуске IT стартапа "История успеха" формат - для региональных локальных СМИКопирайтинг9 заявокЗакрыт4 года назад
Написать уникальное описание из 4 строк и указать характеристики для определенных товаровКопирайтинг8 заявокЗакрыт4 года назад
Написать, описания из 4 строк + характеристики для определенных товаров, чтоб текст был уникальнымКопирайтинг7 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
ВАЖНО: иметь как минимум представление о финансовых рынках, специфике работы брокерских организаций, инвестиционных компаний. Кто не понимает, что такое трейдинг, криптовалюта, майнинг, блокчейн, – просьба не откликаться. Тематика - негативный ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад