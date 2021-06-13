Статья на тему Телефон для съемки видео 2021

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Закрыт6 заявок646 просмотров

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Телефон для съемки видео 2021

Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием

По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи

Написание статей
4 года назад
zikks
Юрий 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов

Выбранный исполнитель

WolfM
Вадим 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$4
40 дней
Автор взял заказ в работу. Сдал первый вариант статьи, отправил на доработку. Сдал в третий раз на доработку. После чего автор просто пропал.

Заявки фрилансеров

Михаил
 
22 года
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3 года назад
4 года назад
Алина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
WolfM
Вадим 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Марина
 
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4 года в сервисе
Был
4 года назад
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