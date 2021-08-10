Написать статью про биржу Etxt

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Завершен3 заявки681 просмотр

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Обзор биржи Etxt

Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием

По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи

Написание статей
4 года назад
zikks
Юрий 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов

Выбранный исполнитель

yfcnz62
Павел 
62 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$3
20 дней
Отличный автор. Текст сдал раньше срока. Было несколько доработок которые автор с радостью дополнил. В общем могу смело его рекомендовать.
Заказчик предоставляет четкое и понятное ТЗ. Работа была интересная. Правки предлагались по существу. Тактичное общение. Рад сотрудничеству и рекомендую всем для работы.

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yfcnz62
Павел 
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