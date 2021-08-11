Статья на тему: Что такое интернет магазин

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Завершен11 заявок1018 просмотров

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Что такое интернет магазин

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Написание статей
4 года назад
zikks
Юрий 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов

Выбранный исполнитель

cher_anna
Анна 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$3
10 дней
Хороший автор. Статья четко в срок. Все по существу, правок в работе почти не было. Рекомендую!
Рекомендую заказчика, ТЗ и правила оформления статьи очень четкие и понятные. Выплата сразу после проверки, без задержек.

Заявки фрилансеров

cher_anna
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