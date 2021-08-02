Статья на тему Ремаркетинг и Ретаргетинг - что это?

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Завершен4 заявки703 просмотра

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Ремартетинг и Ретаргетинг - что это такое?

Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием

По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи

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4 года назад
zikks
Юрий 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов

Выбранный исполнитель

cilinskijpavlo02
Цылинский 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$3
40 дней
Escrow
В целом статья получилась не плохая
Хороший заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Иван
 
21 год
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
cilinskijpavlo02
Цылинский 
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