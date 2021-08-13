Статья на тему: Карту УБРиР 120 дней без процентов

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Завершен5 заявок1404 просмотра

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Карту УБРиР 120 дней без процентов

Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием

По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи

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4 года назад
zikks
Юрий 
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Выбранный исполнитель

bessarabskij
Валерий 
56 лет
8 лет в сервисе
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3 месяца назад
4 года назад
$3
10 дней
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