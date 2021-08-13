Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Карту ХоумКредит Польза Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. ...
Статья на тему: Карту УБРиР 120 дней без процентов
Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи.
Тема: Карту УБРиР 120 дней без процентов
Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием
По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Что такое интернет магазин Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без ...Завершен4 года назад
Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Кредитная карта Alfa Travel Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без ...Закрыт4 года назад
Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Телефон для съемки видео 2021 Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов ...Закрыт4 года назад
Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Обзор биржи Etxt Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока ...Завершен4 года назад
Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Обзор сервиса Копилансер Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Ремартетинг и Ретаргетинг - что это такое? Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за ...Завершен4 года назад
Если можете сделать - то жду ваши заявки на eмэйл: esmop@ mail.ru ( !Не оставляйте предложения, пишите мне сразу на е-мэйл) Требуется перепечатать вручную 29 фотографий с текстом в электронный вид. ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт4 года назад
Аналитический познавательный YouTube-канал ищет креативного автора-сценариста! Мы готовы платить справедливую цену за ваш труд (160-220 рублей за 1000 знаков, в зависимости от Вашего уровня) Нас интересует долгосрочное сотрудничество. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать 9 текстов - информативный, уникальный и грамотный текст, без воды, удобочитаемый и рассчитанный на пользователя. Сайт по дизайну интерьеров, поэтому текст должен быть "стильный" и интересно написан. Также, он должен быть продающий, ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт4 года назад