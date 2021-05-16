Здравствуйте!

Нужны грамотные (не дилетантские!!!) тексты про кредитование под залог и рефинансирование. Текст доложен быть экспертным, без ошибок в нюансах кредитования. Поэтому опыт в подобных темах обязателен!

ВНИМАНИЕ! К заявке прикрепляем примеры своих работ по аналогичным темам. Без примеров НЕ рассматриваю!

По требованиям к тексту: уникальность от 90%, грамотность, ключи, объем в среднем 3000-5000зн.

По оплате: 120р/1000збп. Оплата для России на сбербанк или яндекс, для Украины - любая карта или яндекс.