Тексты про кредитование под залог

$100
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Закрыт6 заявок1148 просмотров

Здравствуйте!

Нужны грамотные (не дилетантские!!!) тексты про кредитование под залог и рефинансирование. Текст доложен быть экспертным, без ошибок в нюансах кредитования. Поэтому опыт в подобных темах обязателен!

ВНИМАНИЕ! К заявке прикрепляем примеры своих работ по аналогичным темам. Без примеров НЕ рассматриваю!

По требованиям к тексту: уникальность от 90%, грамотность, ключи, объем в среднем 3000-5000зн.

По оплате: 120р/1000збп. Оплата для России на сбербанк или яндекс, для Украины - любая карта или яндекс.

4 года назад
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