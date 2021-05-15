Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Карту УБРиР 120 дней без процентов Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за ...
Необходим копирайтер крипто-тематики
Здравствуйте! Необходим копирайтер крипто-тематики для написания около 3000 символов. Подробнее опишу задание в лс. Отзываться прошу лишь тех кто работал с этой тематикой.Жду ваших заявок. Спасибо за внимание!
Заявки фрилансеров
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