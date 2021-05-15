Написать рецензию на альбом Земфира - Бордерлайн (2021)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка622 просмотра

Требуется написание рецензии на музыкальный альбом. Объём – порядка 2000-3500 знаков.

Требования к исполнителям:

· Опыт написания статей в области музыки

· Наличие портфолио в области копирайтинга

В заявке, пожалуйста, приводите ссылки на обзоры по музыкальной тематике!

Написание статей
4 года назад
iliaaxenov
Илья 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Макс
 
24 года
4 года в сервисе
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