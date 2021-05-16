История о ребенке ваших знакомых (с фото!)

Требуется написать несколько историй (в идеале - 7 штук) с неожиданной развязкой.

Развязка может быть трагичная или воодушевляющая. В любом случае, текст должен держать в напряжении до самого конца, и быть связан с отношением между ребенком и родителями (в том числе его поступки, выбор профессии, посадкой отца в тюрьму и противопоставлению себя с ним, и пр.).

К каждому тексту желательно приложить по 3 фотографии (или дать 3 ссылки на фотосток для отдельного приобретения мною).

100% уникальность текста и фото!

Объем текста - 3-5 тысяч знаков.

Текст должен хорошо читаться, быть без ошибок, разбит на не перегруженные параграфы.

Ваши условия прилагайте.