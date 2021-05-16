История о ребенке ваших знакомых (с фото!)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок698 просмотров

Требуется написать несколько историй (в идеале - 7 штук) с неожиданной развязкой.

Развязка может быть трагичная или воодушевляющая. В любом случае, текст должен держать в напряжении до самого конца, и быть связан с отношением между ребенком и родителями (в том числе его поступки, выбор профессии, посадкой отца в тюрьму и противопоставлению себя с ним, и пр.).

К каждому тексту желательно приложить по 3 фотографии (или дать 3 ссылки на фотосток для отдельного приобретения мною).

100% уникальность текста и фото!

Объем текста - 3-5 тысяч знаков.

Текст должен хорошо читаться, быть без ошибок, разбит на не перегруженные параграфы.

Ваши условия прилагайте.

4 года назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
54 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Светлана
 
49 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Егор
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
9 часов назад
49 отзывов
4 года назад
Алиса
 
45 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Ксения
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Виктория
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Фируза
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад