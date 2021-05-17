Seo копирайтинг

Нужен контент на много страничный сайта по тематике "изготовления лестницы". Писать текста много. 200 - 210 страниц на сайте. 1000 - 1100 символов на страницу. Скидывайте кейсы своих работа!!! (опыт в строительных нишах. Окна, двери, бани, дома, фундаменты, кровля) До 80р за 1000 символов без пробела!. Если есть опыт в лестницах, 90р за 1000 символов без пробела! Если договоримся по стоимости, дополнительно будете писать тексты на кейсы по лестницам. 50 кейсов по 1000 символов без пробела.