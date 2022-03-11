Тексты любой тематики и сложности. 5-летний опыт работы на бирже Копилансер. Услуги контент-менеджера.

﻿Рерайт, копирайт, редактирование

Основная деятельность - начальник отдела по работе с клиентами в редакции рекламного журнала. Высшее техническое образование. Есть опыт участия в международных выставках. Выполняемые задачи - поиск рекламодателей для журнала, написание и редактирование рекламных статей и блоков, составление пресс-релизов. Есть навыки организации и проведения рекламных кампаний. Основные черты - грамотность, ответственность и пунктуальность. Любимые темы - техника, оборудование, автозапчасти, строительство, путешествия, недвижимость.

Копирайтингом занимаюсь уже больше 5 лет. На бирже Копилансер имею высший уровень доступа с высоким рейтингом.