Тексты любой тематики и сложности. 5-летний опыт работы на бирже Копилансер. Услуги контент-менеджера.
Рерайт, копирайт, редактированиеОсновная деятельность - начальник отдела по работе с клиентами в редакции рекламного журнала. Высшее техническое образование. Есть опыт участия в международных выставках. Выполняемые задачи - поиск рекламодателей для журнала, написание и редактирование рекламных статей и блоков, составление пресс-релизов. Есть навыки организации и проведения рекламных кампаний. Основные черты - грамотность, ответственность и пунктуальность. Любимые темы - техника, оборудование, автозапчасти, строительство, путешествия, недвижимость.
Копирайтингом занимаюсь уже больше 5 лет. На бирже Копилансер имею высший уровень доступа с высоким рейтингом.
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