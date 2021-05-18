Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: видео форматы - что это такое и какие бывают? Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 ...
Статьи для сайта(около 50 штук), категория натяжные потолки.
Нужен работник для проекта на 50 сео-текстов(плюс-минус). От нас четкое ТЗ, ключи, оперативная обратная связь. От вас - понимание того, то такое копирайтинг и зачем пишутся тексты, соблюдение сроков. Жду ваших предложений, примеры работ! Оплата - 70 рублей/1000 зн. Один текст в среднем на 3000 зн.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
- $125
Ищу ассистента чтобы отредактировать базу данных - 35 часов в неделю - работа на 2 недели 9400 руб. за 2 недели. Вся работа и общение на английском языке.Копирайтинг5 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Требуется написать тексты для корпоративного сайта. Прямо сейчас ведется разработка дизайна лендинга, главная задача которого презентовать компанию на конференции. !ВНИМАНИЕ: Работа в тандеме с дизайнером! !ВНИМАНИЕ: Сроки работы до ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен автор для написания статей суммарно 40000 символов. Контент для сексшопа. Тексты для товаров, статьи с рекомендациями. Желательно опыт в данной тематике, но заявки без опыта тоже принимаем.Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Сделать уникальное описание товара для wildberries и ozon. Товар: роза в колбе с led - подсветкой (ночник, ночная лампа, предмет интерьера, универсальный подарок: для дочки, девушки, мамы, жены)Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день. Требуются копирайтеры для написания статей на медицинскую и около медицинскую тематики. Длина статей от 4000 до 25 000 символов. Есть четкое структурированное ТЗ с заголовками H1-Н4, ключевиками, рекомендованными исходниками т.д. ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищем копирайтера для написания статей, описаний объектов, которые будут размещаться на нашем сайте и на рекламных сайтах. Наш сайт uds.ua ТЗ по написанию текстов во вложении Присылайте ваши предложения с ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен контент на много страничный сайта по тематике "изготовления лестницы". Писать текста много. 200 - 210 страниц на сайте. 1000 - 1100 символов на страницу. Скидывайте кейсы своих работа!!! (опыт в строительных нишах. Окна, двери, ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Здравствуйте! Нужны грамотные (не дилетантские!!!) тексты про кредитование под залог и рефинансирование. Текст доложен быть экспертным, без ошибок в нюансах кредитования. Поэтому опыт в подобных темах обязателен! ВНИМАНИЕ! К ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написать несколько историй (в идеале - 7 штук) с неожиданной развязкой. Развязка может быть трагичная или воодушевляющая. В любом случае, текст должен держать в напряжении до самого конца, и быть связан ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад