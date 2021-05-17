Написание текста для корпоративного сайта

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Закрыт7 заявок933 просмотра

Здравствуйте!

Требуется написать тексты для корпоративного сайта. Прямо сейчас ведется разработка дизайна лендинга, главная задача которого презентовать компанию на конференции.

!ВНИМАНИЕ: Работа в тандеме с дизайнером!

!ВНИМАНИЕ: Сроки работы до 21 мая

Сайт должен будет отвечать на вопросы:

1. Кто мы такие и чем занимаемся?

2. Подробнее о деятельности компании, возможностях, масштабе бизнеса

3. Кто нам доверяет?

4. Куда движется компания (краткосрочные цели)

5. Как с нами связаться

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Главные требования к тексту: должен быть лаконичным и четко передавать информацию.

Каковы наши ожидания от работы: проведете интервью или составите нам список вопросов, на который мы ответим и в результате на основе полученной информации вы сможете подготовить текст для сайта

Доп. информация:

  • Откликаясь на предложение обязательно прикладывайте портфолио (кандидаты без портфолио не рассматриваются)
  • Оплата по договоренности с исполнителем (укажите способы оплаты, по возможности)
  • Откликаясь пишите ориентировочную стоимость задачи (нужен ориентир)
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