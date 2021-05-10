Копирайтер, рерайтер и вообще универсальный профессионал, если речь о словах
- написание текстов на самые разные темы
- написание любительских научПОП статей
- редактирование текстов
- написание транскрипций
- написание SEO текстов
- продвижение с помощью рекламных текстов, базирующихся на грамотном анализе аудитории
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$44
10 баллов
4 года назад
Юлия выполнила заказ на высочайшем уровне и в кратчайшие сроки. Качеством работы остался более чем доволен. Прекрасный начинающий фрилансер. Смело отдавайте ей заказы!
Ответный отзыв
Очень хороший и честный работодатель! Если бы все были такими, наш мир был бы утопией))