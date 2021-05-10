longword

Юлия longword

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Копирайтер, рерайтер и вообще универсальный профессионал, если речь о словах
  • написание текстов на самые разные темы
  • написание любительских научПОП статей
  • редактирование текстов
  • написание транскрипций
  • написание SEO текстов
  • продвижение с помощью рекламных текстов, базирующихся на грамотном анализе аудитории
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

atsukanau
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$44
10 баллов
4 года назад
Написать 320 ситуационных вопросов в стиле то или это под 4 категории
Юлия выполнила заказ на высочайшем уровне и в кратчайшие сроки. Качеством работы остался более чем доволен. Прекрасный начинающий фрилансер. Смело отдавайте ей заказы!
Очень хороший и честный работодатель! Если бы все были такими, наш мир был бы утопией))
Ответный отзыв